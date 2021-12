Alt-Viersen und Süchteln : Kinder schmücken Weihnachtsbäume

Viersen Rund 280 Mädchen und Jungen haben jetzt die Tannenbäume in den Innenstädten von Alt-Viersen und Süchteln weihnachtlich geschmückt.

In Viersen waren 119 Kinder aus acht Kindertagestätten im Einsatz. Dort legte auch Bürgermeisterin Sabine Anemüller Hand an. In Süchteln kamen 160 Kinder aus sieben Kitas zum vorweihnachtlichen Schmücken zusammen. In beiden Stadtteilen wurde selbstgebastelter Schmuck angebracht.