Autobahnen 1 und 3 : Verbindungssperrungen im Autobahnkreuz Leverkusen

Leverkusen In den nächsten Tagen kommt es im Autobahnkreuz Leverkusen zu Verbindungssperrungen, teilt der Landesbetrieb Straßenbau (Straßen NRW) mit. Autofahrer müssen Umleitungen nutzen.

Am Donnerstag (14. Mai) sei von 9 bis 15 Uhr die Verbindung von der Autobahn A3 aus Frankfurt auf die A1 in Richtung Koblenz gesperrt, am Samstag (16. Mai) von 8 bis 18 Uhr die Verbindung von der A3 aus Oberhausen auf die A1 in Richtung Koblenz.