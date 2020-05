Amtsgericht : Drohung mit Messer bleibt ungestraft

Leverkusen Ein 32-Jähriger soll den neuen Partner seiner Ex-Freundin angegangen haben. Das Gericht hält ihm Therapieerfolge zugute. Er sei zuverlässig und kooperativ und habe viel geschafft, so die Richterin.

Genervt schlurft ein Mann auf die Anklagebank des Amtsgerichts in Opladen. Seine demonstrative Lustlosigkeit passt nicht zu dem Vorwurf, der ihm gemacht wird. Demnach soll der 32-Jährige in der Wohnung seiner Ex-Freundin in Leverkusen am 7. Mai 2019 deren neuen Lebensgefährten in dessen Abwesenheit mit dem Tode bedroht haben. Dabei hielt er laut Anklageschrift ein Messer.