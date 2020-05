150 Teilnehmer erwartet : Corona-Demo: Rechte auf der Rednerliste

Vorbild Hannover? Auch in der niedersächsischen Landeshauptstadt gab es bereits Proteste gegen etliche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Foto: dpa/Peter Steffen

Leverkusen Die Ratsgruppe Aufbruch Leverkusen ruft zum Protest auf. Die ehemaligen AfD-Politiker André Poggenburg und Doris von Sayn-Wittgenstein kommen als Redner. Leverkusens SPD-Chef Jonas Berghaus hofft auf möglichst viele Gegendemonstranten – „natürlich unter Einhaltung des Mindestabstands und aller anderen Regeln“.

Von Dorian Audersch und Stefanie Sandmeier

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus treffen auf Zustimmung – aber auch auf Unmut. So gab es am vergangenen Wochenende in mehreren Großstädten Demos gegen die Restriktionen durch Regierung und Behörden, teils mit erheblichem Aggressionspotential. Nun erreicht die überwiegend von Rechtspopulisten, Verschwörungstheoretikern und Impfgegnern getragene Protestwelle für Grund- und Bürgerrechte, die die Demonstranten bedroht sehen, auch Leverkusen. „Wir möchten mit einem Demozug durch die Stadt ein friedliches Zeichen für den bedingungslosen Erhalt unseres Grundgesetzes setzen“, heißt es in einer Mitteilung der Ratsgruppe Aufbruch Leverkusen. Das sei in „Zeiten, in denen Grundrechte spürbar eingeschränkt werden, wichtiger denn je“.

Die Liste der Redner liest sich wie ein Auszug aus dem „Wer ist Wer“ des rechten Parteienspektrums. Die beiden Ex-AfD-Politiker André Poggenburg (Austritt nach mehreren Abmahnungen) und Doris von Sayn-Wittgenstein (Ausschluss wegen rechtsextremer Verstrickungen) werden ebenso angekündigt wie der Sprecher des niederländischen „Pegida“-Ablegers, Edwin Wagensveld. Auch die von rechtsextremen Aufmärschen bekannte Stephanie van Laak (Patrioten NRW) wird laut Aufbruch Leverkusen wohl zu den Teilnehmern sprechen.

Info Innenminister Herbert Reul warnt vor Eskalation Rückschau Insgesamt waren am Wochenende in NRW rund 1700 Menschen auf mehr als 50 Versammlungen, um ihren Protest gegen die Einschränkung von Grundrechten zu äußern. Bilanz Dabei kam es zu Straftaten und Übergriffen. „Jeder soll seine Meinung äußern können. Doch wer zu Straftaten aufruft und andere gefährdet, missbraucht das Demonstrationsrecht“, sagte Landesinnenminister Herbert Reul.

„Wir dürfen nicht länger zulassen, dass aufgrund der Corona-Pandemie über einen längeren Zeitraum elementare Grundrechte unverhältnismäßig beschränkt werden“, sagt Ratsherr Markus Beisicht vor allem mit Blick auf die Versammlungsfreiheit. „Wir werden beweisen, dass es möglich ist, friedlich und unter Einhaltung der Abstands und Hygienevorschriften zu demonstrieren.“

Die Corona-Maßnahmen sind indes nicht das einzige, was die Protestierenden umtreibt. Sie planen zudem einen „politisch inkorrekten Spaziergang“ nach Manfort, um gegen den Bau einer „orientalischen Protzmoschee mit Kuppel und Minarett“ zu demonstrieren. Die Abschlusskundgebung soll demnach vor dem Grundstück des Vereins Maghariba stattfinden. Die Zwei-Sitz-Ratsgruppe rechnet mit 150 Teilnehmern. Der Demozug soll am 23. Mai um 12 Uhr am S-Bahnhof Leverkusen-Mitte beginnen.

Rechtlich gesehen ist die Versammlung trotz der nach wie vor geltenden Einschränkungen erlaubt, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Personen gewährleistet ist. So steht es in der aktuellen Fassung der Corona-Schutzverordnung des Landes. Das bestätigt die zuständige Polizei Köln. Die Veranstaltung sei angemeldet. In den kommenden Tagen will sich die Polizei in Kooperationsgesprächen mit der Stadt Leverkusen abstimmen, um den Sicherheitsrahmen für die Demo abzuklären.