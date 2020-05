Eine Person leicht verletzt : Fernseher löst wohl Wohnungsbrand in Lützenkirchen aus

Leverkusen Nachdem ein Brandmelder anschlug und schwarzer Rauch aus dem Fenster austrat, verständigte ein Anwohner die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte hatten nach ihrer Ankunft keine Mühe mit dem Feuer, wohl aber mit dem Betreten der Wohnung.

Am Dienstagnachmitag rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Sonnenhang in Lützenkirchen aus. Nachdem die Einsatzkräfte die Tür aufgebrochen hatten, war der Brandherd schnell gefunden: Ein Fernseher und das umliegende Mobiliar. Eine Person, die sich über das verrauchte Treppenhaus ins Freie gerettet hatte, wurde leicht verletzt. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.