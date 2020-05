Nach Ärger um Konzession : Uwe Richrath verteidigt Dringlichkeit bei Strandbar-Vergabe

Leverkusen Der Oberbürgermeister reagiert auf die Kritik an der Vergabe des Strandbargeländes. Alles sei verfahrensgemäß gelaufen, Konzepte oder Interessenten seien ihm im Vorfeld nicht bekannt gewesen.

(ssa) Oberbürgermeister Uwe Richrath hat auf die Kritik hinsichtlich der Vergabe des Strandbargeländes reagiert und das Vorgehen, über den neuen Pächter per Dringlichkeitsbeschluss abzustimmen verteidigt. Das sei indes ursprünglich anders vorgesehen gewesen. Richrath betont: Um ein maximal transparentes Verfahren sicherzustellen, habe er sich dafür entschieden, „die Entscheidung für den künftigen Pächter mittels politischen Beschlusses (Rat) herbeizuführen“, obwohl das „aus formalen Gründen nicht notwendig gewesen“ wäre. Ein entsprechender Beschluss in der Ratssitzung am 30. März konnte jedoch wegen Corona nicht gefasst werden. Der Beschluss im Rahmen der Hauptausschusssitzung am 23. April wurde mehrheitlich vertagt – um weitere 14 Tage und anschließender Herbeiführung einer Dringlichkeitsentscheidung. Diese sei am 7. Mai verfahrensgemäß umgesetzt worden und muss in der nächsten Ratssitzung (25. Juni) formal bestätigt werden.