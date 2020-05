Großprojekt zur Energieversorgung : Zwei neue Transformatoren für den Chempark

Leverkusen In Regensburg wurden sie gefertigt und mit Schwertransportern ins Rheinland gebracht. Nun sollen die Transformatoren den südlichen Teil des Chemparks mindestens 50 Jahre mit Energie versorgen. Currenta investiert dafür 17,5 Millionen Euro.

„Durch die beiden Hochspannungstransformatoren wird der Netzbetrieb flexibler und die Verfügbarkeit weiter verbessert. Die neuen Transformatoren gewährleisten, dass die Betriebe auch in den kommenden Jahrzehnten zuverlässig mit Strom versorgt werden können. Genauer gesagt in den nächsten 50 Jahren, denn solange ist die gewöhnliche Lebensdauer eines Transformators“, teilt Currenta mit. Solch ein Gerät muss die Eingangsspannung von 110.000 Volt in eine Ausgangsspannung von 10.000 Volt für die Verteilebene umwandeln.