Frauenfußball-Bundesliga : Bayers Fußballerinnen bereiten sich auf den Neustart vor

Leverkusen Die Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen wollen am Samstag ins Teamtraining einsteigen. Zuvor müssen sie sich wie die Männer beim Werksklub regelmäßigen Corona-Tests unterziehen.

Die Vorfreude bei Bayers Fußballerinnen ist groß. Am 29. Mai möchte der DFB die durch die Corona-Pandemie unterbrochene Saison in der Frauen-Bundesliga fortsetzen. Nun hofft Trainer Achim Feifel, dass die Politik diesem Plan auch zustimmt. Wenn alles gut läuft, will er mit seinen Schützlingen am Samstag wieder eine Trainingseinheit in voller Teamstärke absolvieren. Nach mehreren Wochen Einzeltraining und am Ende dieser Woche dann zwei Wochen Programm in Zweier-Gruppen sagt er: „Das hat uns schon gefehlt.“