Aktion : Über 3500 Fans schicken Fotos für Bayer 04-Banner

Leverkusen Viele Einsendungen, deshalb wird das Format geändert.

Die Werkself startet mit zwei Auswärtsspielen in die Restsaison. Am 18. Mai geht es nach Bremen und am darauffolgenden Wochenende nach Mönchengladbach. Das erste Heimspiel ist am 27. oder 28. Mai gegen den VfL Wolfsburg. Die genaue Terminierung steht noch nicht fest.