Autobahn gesperrt : Lkw mit Schweinehälften an Autobahnkreuz Köln-West umgekippt

Lkw mit Schweinehälften an Autobahnkreuz Köln-West umgekippt

Am Autobahnkreuz Köln-West ist ein Lkw mit Schweinehälften umgekippt (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Köln Der Fahrer war mit dem 40-Tonner zuvor auf der A4 unterwegs gewesen und wollte auf die A1 fahren. Aus noch ungeklärter Ursache sei er in der Auffahrt umgekippt, teilte die Polizei mit. Dabei ist laut Polizei der Tank des Lasters beschädigt worden.

