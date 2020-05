Essen und Trinken : „Einmal in der Waffel, bitte“

Die Italienerin Elisa Cucco und ihr Mann Renzo Sagui sind die neuen Besitzer der Eisdiele „Santini“ an der Burscheider Straße. In der Mitte: Stefania und Cristoforo Di Salvo. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die neuen Besitzer der Eisdiele „Santini“ wollen fast nichts ändern.

Das Ehepaar hatte sich längere Zeit nach einem geeigneten Lokal umgesehen. Durch Zufall wurde es auf die Eisdiele in Bergisch-Neukirchen aufmerksam. Ein Lieferant gab den Tipp, dass „Santini“ zum Verkauf stehe. „Uns hat die Eisdiele bei unserem ersten Besuch direkt gefallen“, sagt Cucco, die in den Dolomiten aufgewachsen ist.

Von den ehemaligen Besitzern wurden sie eingearbeitet. Cristoforo und Stefania Di Salvo verkauften über sechs Jahre Eis in Bergisch-Neukirchen und wollten in den Ruhestand gehen. „Ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge“, sagt Cristoforo Di Salvo. Er hänge sehr an seinem Geschäft und an den Stammkunden. „Vor allem die strahlenden Kindergesichter werde ich vermissen“, betont der Italiener. Er und seine Frau hätten lange überlegt, wer ihre Eisdiele, in die sie viel Liebe gesteckt hätten, übernehmen könnte.