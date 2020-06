Kurszahl verringert : Volkshochschule will wieder Unterricht vor Ort anbieten

Das Internet könne das Lernen von Angesicht zu Angesicht nicht ersetzen, hieß es auf der Verbandsversammlung. Daher soll nun bald wieder Präsenzunterricht unter Corona-Schutzmaßnahmen erfolgen. Die Musikschule stellt bis zu den Sommerferien den Weyermann-Saal zur Verfügung.

Die derzeitige Corona-Pandemie hat den Volkshochschul-Verband Bergisch Land, der in Burscheid, Wermelskirchen und Leichlingen Kurse anbietet, hart getroffen. Insgesamt 40.000 Euro an Anmeldegeldern mussten an die Teilnehmer zurückerstattet werden. Dies war auch Thema auf der VHS-Verbandsversammlung am Dienstag in der Grundschule Flamerscheid in Witzhelden. Nun aber gibt es wieder Lichtblicke: Kurse können unter den gängigen Auflagen anrollen oder ohnehin online fortgeführt werden. Das Herbstsemester startet mit 30 Kursen weniger als im Vorjahr.