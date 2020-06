Am Montag wird geöffnet : Das sagt die Stadtverwaltung zur Kita-Öffnung

Am Montag wird geöffnet

Leichlingen Es ist an der Zeit, dass Kitas die Familien entlasten, ordnet Bürgermeister Frank Steffes ein. Zunächst gibt es nur einen eingeschränkten Regelbetrieb. Vom Land versprochene Masken sind noch nicht eingetroffen.

„Ich halte das für eine ganz wichtige Entlastung der Eltern. Wir wissen, wie angespannt die Situation in den Familien teilweise ist“, betont Bürgermeister Frank Steffes zur Kita-Öffnung.

Vorerst soll es einen eingeschränkten Regelbetrieb geben, um die Kitas zu entlasten. Das bedeutet, dass jedes Kind um zehn Stunden kürzer betreut wird als vor der Corona-Pandemie. „Statt 45, 35 oder 25 Stunden, entspricht die Betreuungszeit je nach gebuchter Leistung 35, 25 oder 15 Stunden“, erläutert Steffes. Das sei auch notwendig, um die angespannte Personalsituation in vielen Kitas bei gleichzeitigem Mehraufwand bei der Betreuung abzufedern. Denn: „Einige ältere Erzieherinnen und Erzieher gehören zur Risikogruppe und können deshalb noch nicht wieder arbeiten“, sagt er. Gleichzeitig sei es in vielen Kitas gang und gäbe, Teilzeitstellen für den Vormittag zu vergeben und nachmittags Gruppen zusammenlegen. Das ist durch das Land nun untersagt.

Verbesserungen Betreuungszeiten sollen flexibler werden, mehr Zuschüsse pro Kind in der Kindertagespflege gezahlt werden. Neben dem letzten soll auch das vorletzte Kita-Jahr ab Sommer beitragsfrei werden. Zudem wird in die Ausbildung von Fachkräften, Weiterbildung der Kita-Leitungen und Sprachförderung investiert.

Rahmen Land und Bund werden in den kommenden vier Jahren zusammen pro Jahr rund eine Milliarde Euro in die frühkindliche Bildung investieren. Rund 750 Millionen Euro pro Jahr kommen dabei vom Land NRW, der Bund beteiligt sich über diesen Zeitraum mit 1,2 Milliarden Euro.

Es versprach, zwei Millionen FFP2-Masken und drei Millionen Mund-Nasen-Masken den Jugendämtern der Kommunen zukommen zu lassen. Davon sei bisher nichts angekommen, sagt Steffes. Dass Kinder und Erzieher Mund-Nasen-Maske tragen, sei aber auch nicht in den Konzepten vorgesehen und wäre in der Praxis schwierig umzusetzen. „Die Kinder würden sich erschrecken und ihre Erzieher nicht wiedererkennen. Wir stellen den Erziehern Gesichtsvisiere zur Verfügung“, erläutert Sarah Trump, Leiterin des Teams Kita im Jugendamt.

Sie half den zehn Kitas in Leichlingen in den vergangenen Wochen mit den Kita-eigenen Fachberatungen bei der Ausarbeitung der Hygienekonzepte. Gerade bei Kleinkindern seien Abstandsregeln nicht einzuhalten: „Kinder sind auf Körperkontakt angewiesen. Ihnen Nähe zu verwehren, wäre gar nicht möglich.“ Deshalb seien die Visiere auch nicht während des normalen Betriebs zu tragen, sondern nur in der Bring- und Abholsituation mit den Eltern.