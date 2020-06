Amt für Stadtplanung : 47-jährige Architektin wird Ober-Stadtplanerin

Mirjam Kerkhoff (47) fängt am 1. August 2020 an. Foto: Stadt Leichlingen

Leichlingen Das Leichlinger Amt für Stadtplanung bekommt eine neue Leiterin: Am 1. August übernimmt Mirjam Kerkhoff die Geschäfte. In den vergangenen zehn Jahren war die 47-Jährige als Bauplanerin bei der Stadt Wuppertal tätig.

Dort hat sie zuletzt unter anderem die Pläne für ein neues Wohngebiet in Cronenberg vorangebracht.

Erstmals vorgestellt bei ihrem neuen Arbeitgeber hat sich Kerkhoff jetzt vor dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung in der Aula des Gymnasiums Am Hammer. Sie freue sich auf die Zusammenarbeit, betonte sie.

Die Mutter einer 16-jährigen Tochter ist geboren und aufgewachsen in Wuppertal. Ihr Architekturstudium in Bochum beendete sie 1998 mit dem Diplom. Seit 2000 ist Kerkhof eingetragenes Mitglied der Architektenkammer NRW. Bevor sie 2010 zur Stadt Wuppertal wechselte, arbeitete sie für einige Jahre als freie Architektin in verschiedenen Architekturbüros.