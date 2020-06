Am Montag geht es los : Das sagen Eltern und Kinder zur Kita-Öffnung

Silke Evertz ist froh, dass ihr Sohn Henry auch wieder andere Kinder und nicht nur die eigene Familie sieht. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Den Kontakt zu anderen Kindern finden Eltern wichtig. Am Montag werden die Kitas für alle Kinder wieder geöffnet. Wir haben auf dem Spielplatz nachgehört, wie es Eltern und Kindern geht.

Der zweijährige Henry hat ein breites Lächeln auf dem Gesicht, während er mit seiner Mutter alle Geräte auf dem Spielplatz benutzt. „Ich bin sehr froh, dass Henry jetzt wieder mit anderen Kindern spielen kann“, sagt Silke Evertz über die Öffnung der Spielplätze in NRW. Es wird fleißig die Rutsche runter gerutscht, geschaukelt und Burgen im Sand gebaut.

Nicht nur die Spielplätze sind wieder geöffnet, sondern auch die Kitas in NRW haben seit 28. Mai die Türen für die Vorschulkinder geöffnet. „Alle waren sehr aufgeregt und haben sich riesig gefreut, ihre Freunde wiederzusehen“, berichtet Fabian Fleschenberg, Leiter der Kita Arche Noah. Für diesen Montag, wenn alle Kinder wieder zurückkommen, „mussten wir viele Vorbereitungen treffen und sehr flexibel sein, weil es jede Woche Veränderungen gab“, betont die zweite pädagogische Leiterin Sonja Kuhlmann. Es müssen in den nächsten Wochen viele Maßnahmen beachtet werden. Die Eltern müssen einen Mund- und Nasenschutz tragen, wenn sie ihre Kinder bringen und abholen. Außerdem dürfen Kinder aus verschiedenen Gruppen während des Kita-Aufenthaltes nicht mehr miteinander spielen, sondern sollen in ihren Stammgruppen bleiben. „Wir haben das große Glück, dass wir unseren Außenbereich in mehrere Teile teilen können“, sagt der Leiter der Arche Noah. Somit können sich alle Kinder gleichzeitig im Freien aufhalten.

„Ich weiß, dass viele Familien in den letzten Wochen an die Grenze ihrer Belastbarkeit gekommen sind“, betont Familienminister Joachim Stamp. In den kommenden Wochen wird erst ein eingeschränkter Regelbetrieb stattfinden.