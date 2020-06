Allergie-Alarm : Der Eichenprozessionsspinner ist zurück in der Stadt

Auch Bereiche am Spielplatz am Wallgraben hat der Spinner aufgesucht. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Stadt hat mehrere Bereiche um Eichen abgesperrt. Spezialfirma saugt ab. Die Brennhaare der Raupe können Allergien auslösen. Stadt gab 10.000 Euro für die Beseitigung von 46 Nestern aus.

Die Spinnwebe an der hochgewachsenen Eiche am Rande des Friedhofs Kellerhansberg weist eine helle Stelle auf. Wie ein überdichtes Spinnennetz. Darin längliche Würmer, die sich in dem Gespinst pudelwohl fühlen. Vor dem Baum ein rot-gelbes Flatterband: „Vorsicht! Eichenprozesionsspinner“, steht da und der Hinweis, dass für den Menschen Allergiegefahr besteht. Denn die Raupen haben sogenannte Brennhaare, der Kontakt mit diesen kann zu starken Reizungen und allergischen Reaktionen von Haut, Atemwegen und Schleimhäuten führen. Längere Aufenthalte im Umfeld der Bäume sollten vermieden werden.

Der Friedhof Kellerhansberg ist nicht das einzige Fleckchen, an dem sich der Eichenprozessionspinner in der Blütenstadt in diesem Jahr breitmacht. Rothenberg, Wallgraben und einmal mehr an der Grundschule Büscherhof etwa sind weitere derzeit betroffene Stellen markiert. „Die Schule war am 27. Mai der erste Ort, der uns gemeldet worden ist“, berichtet Bürgermeister Frank Steffes. Dort seien die Rauben bereits abgesaugt. Sukzessive folgen die anderen Orte. „Die Arbeiten sind beauftragt, Schritt für Schritt werden sie abgearbeitet“, merkt der Stadtchef an. Seit drei Jahren werde Leichlingen massiv vom Prozessionsspinner aufgesucht, ebenso andere Städte. Das hänge mit wärmeren Temperaturen zusammen, bei denen sich der Schmetterling und dessen Raupen offenbar wohlfühlten, vermutet Steffes.