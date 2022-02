„Die Erfindung der Nation“ : Bemerkenswerter Vortrag zum Start der neuen VHS-Reihe in Duisburg

Duisburg Der renommierte Historiker Christoph Nonn eröffnete mit einem vortrefflichen Vortrag die neue, hochkarätige Geschichtsreihe in der Volkshochschule Duisburg. Worum es dabei ging.

Nonn, der übrigens zusammen mit seiner Ehefrau eine Laienspielgruppe leitet und es deshalb vielleicht besser als andere Professoren versteht, sein Publikum zu fesseln, startete seinen Vortrag, wie er selber sagte, „mittendrin im Thema“. Er erzählte die Anekdote von einer Diplomatendelegation, die sich nach dem Ersten Weltkrieg in ein abgelegenes Dorf irgendwo in den Karpaten zu ungestörten Verhandlungen zurückzog. Als jemand einen Dorfbewohner fragte, was er denn sei, Tscheche, Serbe oder Ungar, da bekam der diplomatische Fragesteller die schlichte Antwort: „Ich bin von hier.“

Die Nation, beispielhaft die deutsche, weise geschichtlich, so Nonn, keineswegs in römisch-germanische Urzeiten zurück, vielmehr sei die Nation eine „Erfindung“ des 19. Jahrhunderts. Die allgemeine Wehrpflicht und die Schulpflicht seien die wohl wichtigsten Katalysatoren, die dazu beitrugen, dass sich so etwas wie Nationalgefühl einstellte. Positiv verbinde man mit der Nation Worte und Werte wie Geborgenheit oder Identität; negativ sei, dass sich die Nation in Abgrenzung gegenüber anderen, ja auch in Feindbildern zeige. Während noch in der frühen Neuzeit Landesherren keine Skrupel hatten, Gebiete untereinander zu tauschen, so wurde ein Territorium im Zuge der Nationalisierung nun zum „heiligen Boden“, der mit dem Blut von Soldaten der eigenen „Volksarmee“ (an Stelle von bezahlten Söldnern) verteidigt werden sollte.