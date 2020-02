Weiberfastnacht und Rosenmontag : Karneval in der Blütenstadt: So öffnen Ämter und Co.

2019 trommelte Innenminister Herbert Reul im Blütensamstagszug mit Womöglich klappt’s auch in diesem Jahr mit der Teilnahme am Zoch seiner Heimatstadt. Foto: Thönes (Archiv) . Foto: Peter Thönes

Leichlingen Noch gut zwei Wochen, dann ist Weiberfastnacht. Die einen feiern, die anderen stöhnen. Für alle gibt es an den besonders tollen Tagen in der Blütenstadt ein paar Einschränkungen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Parkplatz am Rathaus Wegen der Aufbauarbeiten des Karnevalzeltes bleibt der komplette Platz am Freitag, 14. Februar, ab 6 Uhr gesperrt. Einen Tag drauf, am Samstag, 15. Februar, richtet die Untere Straßenverkehrsbehörde für Rathausbesucher zwei Parkreihen mit Parkscheibenbenutzungspflicht (für maximal zwei Stunden) ein. Der übrige Platz bleibt gesperrt bis nach Aschermittwoch. Laut Stadt soll er voraussichtlich ab Samstag, 29. Februar, wieder zur Verfügung stehen.

Stadtverwaltung Das Rathaus und die Verwaltungsnebenstelle Am Schulbusch 16 schließen an Weiberfastnacht, 20. Februar, um 10 Uhr. Am Rosenmontag, 24. Februar, bleiben alle städtischen Dienststellen im Rathaus und in der Verwaltungsnebenstelle den ganzen Tag geschlossen.

Bücherei Sie bleibt Altweiber-Donnerstag und Rosenmontag geschlossen. Am Samstag, 22. Februar, ist sie normal geöffnet. Der Rückgabekasten bleibt durchgängig geschlossen, und zwar ab Mittwoch, 19. Februar, bis Dienstag, 25. Februar.

Blütenbad Wegen des Blütensamstagszuges bleibt das Schwimmbad am Samstag, 22. Februar, geschlossen.

Für den Zoch in Leichlingen am Blütensamstag laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Morgen, 6. Februar, ist TÜV-Abnahme für die Wagen. Bis wann sich Kurzentschlossene zum Mitgehen noch anmelden können, was die Teilnahme kostet und was es zu beachten gilt, hat die Vereinigung Leichlinger Karneval (VLK) auf ihrer Internetseite zusammengestellt: www.vlk-leichlingen.de.

(LH)