Mehrere Anträge : CDU legt einen Klimaaktionsplan vor

Klimaneutrale Gebäude, eine Umstellung der städtischen Fahrzeuge und weniger Versiegelung gehören zu den Vorschlägen der Partei.

Das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit treibt Menschen spätestens seit der Fridays-for-Future-Bewegung landauf, landab um. Und auch in der Blütenstadt wird immer wieder diskutiert, welche Maßnahmen die Stadt ergreifen kann, um das Klima zu schonen. Die CDU hat jetzt einen Klimahandlungsplan vorgelegt, der mehrere Anträge enthält, die in den kommenden Fachausschüssen und im Rat beraten werden. Die Anträge im Überblick:

Die CDU Leichlingen lädt für Sonntag, 2. Februar, um 11 Uhr zum Neujahrsempfang ins Bürgerhaus, Am Hammer 10, ein. Als Gastredner wird der Oberbürgermeister von Essen, Thomas Kufen, zum Thema „Das Kommunalwahljahr 2020: Was unsere Städte stark macht“ sprechen. Thomas Kufen war von 2000 bis 2005 und von 2012 bis 2015 als Landtagsabgeordneter, und 2005 bis 2010 als Integrationsbeauftragter im Düsseldorfer Landtag tätig.

Parkvorteile Die Verwaltung soll Haltern von Elektro- und Wasserstoffautos und Plug-in-Hybriden ermöglichen, in der Stadt eine Stunde kostenlos zu parken. So solle ein Anreiz zur Nutzung emissionsarmer Fahrzeuge geschaffen werden, was wiederum die Luftqualität in der Stadt verbessern würde.