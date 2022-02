Unbekannte hebeln Fenster in Leichlingen auf : Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser

Die Täter gelangten über das Aufhebeln von Fenstern ins Innere der Gebäude (Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Leichlingen Jeweils mit Aufhebeln von Fenstern gelangten in dieser Woche Einbrecher in ein Haus an der Brückenstraße und in ein weiteres an der Karl-Huschens-Straße. Die Täter sind flüchtig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei meldet Einbrüche in Einfamilienhäuser in der Blütenstadt. So verschafften sich zwischen Montag und Samstag Unbekannte zu einem Einfamilienhaus an der Brückenstraße – durch Einschlagen der Toilettenfenster. Sie „durchwühlten vom Keller bis zum Speicher jeden Raum und hinterließen auf der Suche nach Beute großes Chaos“, meldet die Polizei. Der Bewohner bemerkte nach einer Abwesenheit den Vorfall am Wochenende.

An der Karl-Huschens-Straße schlugen am Samstagnachmittag Einbrecher ein Fenster ein. Sie entwendeten „Gegenstände bislang unbekannter Art. Ein Zeuge konnte die fußläufig flüchtenden Täter noch verfolgen, verlor sie jedoch schnell aus den Augen“, heißt es im Polizeibericht.