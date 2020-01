43 ehrenamtliche Begleiter : Hospizdienst steht mitten im Leben

Info

Veranstaltungen zum 20-jährigen Bestehen ziehen sich durch das Jahr 2020. Zum Motto „Tod, Trauer, Lebensfreude“ stellt die Künstlergruppe „Unsere Art“ ab 16. Mai in den Räumen an der Brückenstraße aus. Die große Festveranstaltung findet am 29. August im Evangelischen Gemeindehaus statt. Am 13. November gestalten Charlotte Krause und Volker Banik einen Abend mit Liedern und Texten.