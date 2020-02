Neujahrsempfang mit Sportlerehrung : Eine Deutsche Meisterin im Tennis kommt vom LTV

Leichlingen Einfach machte sich der Vorstand des Leichlinger TV seine Entscheidung sicher nicht. Denn schließlich ist der Verein groß und besitzt eine Menge Abteilungen, Sportler und Mitglieder. Auf dem Neujahrsempfang des LTV wurden jetzt langjährige Mitglieder des Klubs und dessen Sportler des Jahres geehrt und gekürt.

Bei den Frauen schaffte es Susanne Jansen ganz oben aufs Treppchen. Sie wurde Deutsche Meisterin der Senioren im Tennis in der Alterklasse 55. Und obendrein gelang ihr damit ein Novum, das es in all den Jahren beim Leichlinger TV so noch nicht gegeben hatte, wie Vereinsvorsitzender Martin Hasenjäger betonte: „Das ist das erste Mal, dass der LTV eine Deutsche Meisterschaft im Tennis gewonnen hat.“

Sportler des Jahres wurde Alexander Schmitz, der in der Leichtathletik bei der U23 im vergangenen Jahr diverse Titel gewann. Ähnlich erfolgreich verliefen die abgelaufene zwölf Monate für die U16 der Faustballer, die zur Mannschaft des Jahres gekürt wurden. Sie gewannen die Deutsche Meisterschaft in der Halle und auf dem Feld – auch das gab es so noch nicht, erläuterte Hasenjäger.

Erstmals vergab der LTV auch einen Preis für den Integrationssportler des Jahres: Es ist Gebremeskel Weldey. Der Eritreer kam 2015 als Flüchtling nach Leichlingen und ist für den LTV seitdem bei 30 Halbmarathons und zwei Zehn-Kilometer-Läufen an den Start gegangen, bei denen er zwölf Mal als Gesamtsieger hervorging. Seit lange Zeit versucht er nun bereits eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis zu erhalten, die ihm bisher verwehrt blieb – so muss er ständig mit seiner Abschiebung rechnen. „Das ist eine sehr belastende Situation für ihn“, sagte Hasenjäger.