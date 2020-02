Klage abgewiesen : Leichlingerin muss für Grabschäden zahlen

Um die Folgen eines Unwetters auf dem Friedhof Kellerhansberg drehte sich ein Rechtsstreit zwischen einer Leichlingerin und der Stadt. Foto: Uwe Miserius

Leichlingen Ein Baum war auf das Grab der Angehörigen von Ingrid Wichmann gestürzt und hatte größere Schäden verursacht.

Eine böse Überraschung erlebte die Leichlingerin Ingrid Wichmann, als sie im Sommer 2018 aus dem Urlaub heimkehrte: Ein Baum samt Wurzel war auf das Grab ihres Mannes und ihrer Schwiegereltern auf dem städtischen Friedhof am Kellerhansberg gefallen. Der große Grabstein hatte der Wucht des Aufpralls nachgegeben, auch Nachbargräber wurden dabei in Mitleidenschaft gezogen. Damit fing ihr Ärger an: Obwohl der Baum nach ihren Angaben nicht auf ihrem Grabfeld stand, schrieb die Stadt ihr eine Rechnung für die Arbeiten des Steinmetzes (nur er darf den Grabstein wieder aufstellen.) und des Gärtners.

Warum aber sollte Ingrid Wichmann für den Schaden durch einen Baum zahlen, der nicht der ihre war? Es handele sich „nachweislich um ein naturgegebenes Umstürzen eines innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Kontrollintervalle begutachteten Baumes. Dies ist als allgemeines Lebensrisiko anzusehen und löst daher keine Schadensersatzansprüche gegenüber der Stadt Leichlingen aus“, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion aus der Verwaltung. In anderen Städten gab es in der Vergangenheit ähnliche Vorfälle, jüngst in Bad Lippspringe: Dort sollte eine Rentnerin im vergangenen Jahr 1300 Euro für den Schaden bezahlen, den ein Baum vom Nachbargrundstück auf dem Grab ihres Mannes verursacht hatte. Bei höherer Gewalt kommt die Haftpflichtversicherung des Baumeigentümers nämlich nicht auf.

info Die Satzung regelt auch die Haftung der Stadt Aus der Satzung In der städtischen Friedhofssatzung heißt es: „Die Stadt Leichlingen haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen oder ihrer Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen.“ Und weiter: „Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und Überwachungspflichten. Im Übrigen haftet die Stadt nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.“

Städte und Gemeinden könnten sich zwar gegen Schäden dieser Art mit einer Zusatzversicherung (und damit verbundenen höheren Kosten) absichern. Ob Leichlingen eine derartige Versicherung hat, ist nicht bekannt. Ingrid Wichmann jedenfalls wollte die Rechnung zunächst nicht bezahlen: „Das ist nicht mein Baum“, argumentierte sie. Auch sei ihr Grabstein nicht locker gewesen, sie also für das Umfallen nicht verantwortlich. Im Fall des Steinmetz´ hatte sie mit ihrem Anliegen Erfolg: Auf Kulanzbasis hat die Stadt bereits vor Prozessbeginn 60 Prozent der Kosten für das Setzen des Grabsteines übernommen. Laut Satzung verbleiben die Kosten für die Nachpflanzung aber bei der Leichlingerin. „Deshalb habe ich mir einen Anwalt genommen und bin vor Gericht gegangen“, erzählt Wichmann.