Karneval : 352 jecke Wiever tanzen und haben Spaß

Leichlingen Die Damensitzung des FLK und das Prinzenfrühstück bestimmten das närrische Geschehen am Wochenende in Leichlingen.

Doch sinnbildlich hatte sich ein leichter Schatten vor die Sonne geschoben. Denn seit Jahren müssen Damen abgewiesen werden, die wegen des begrenzten Platzes keine mehr Karten bekommen haben. Schon am Wochenende wurden die Anmeldelisten für nächstes Jahr ausgelegt, wer einen Platz haben wollte, musste also schnell sein. Aus diesem Grunde gebe es Überlegungen, sagte FLK-Schatzmeister und Ehrensenator Henning Uiterwyk, die Damensitzung und eventuell auch sämtliche anderen FLK-Sitzungen an einen anderen Ort, konkret in die Toscana-Halle, zu verlegen. Dort gebe es immerhin Potenzial für mehr als 800 Personen. Besonders weil ein kurzfristiger Umzug keinesfalls gelinge, sei diese Neuerung aktuell noch nicht spruchreif. Sämtliche Verträge für die nächste Session seien bereits geschlossen, folglich komme der neue Ort frühestens für die Session 2022 infrage. Die nächste FLK-Veranstaltung ist der Kostümball am Samstag, 8. Februar, ab 19.11 Uhr in Haus Klippenberg in Leichlingen (Witzhelden).