Ausschuss für Stadtentwicklung : Kaufsonntag zum Obstmarkt ist gestrichen

Leichlingen Drei Sonntagen in der Leichlinger Innenstadt und an zwei in Witzhelden sieht die aktualisierte Verordnung der Stadt für dieses Jahr vor.

In der Leichlinger Innenstadt und in Witzhelden soll es in diesem Jahr wieder verkaufsoffene Sonntage geben. Die notwendige und bislang fehlende aktuelle „Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass für das Jahr 2020“ hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung (ASW) am Montagabend mit großer Mehrheit beschlossen. Die Händler könnten damit ihre Geschäfte in Leichlingen zum Frühlingsfest am 9. und 10. Mai, zum Winzerfest mit Trödelmarkt am 29. und 30. August sowie zum Bratapfelfest am 28. und 29. November 2020 öffnen. In Witzhelden hätten die Händler die Möglichkeit, am Sonntag des Erntedankfestes am 3. und 4. Oktober und zum Weihnachtsmarkt „Sternenzauber“ am 12.und 13. Dezember 2020 zu verkaufen.