Dritte Liga am Samstag : Handballspiel mit Ehrengast

Dritte Liga am Samstag

Die Handballer des LTV haben am Samstag beim Heimspiel gegen Minden einen bekannten Unterstützer.

Gleich zwei Aushängeschilder der Blütenstadt Leichlingen treffen am Samstagabend (18 Uhr) im Ostermann-Forum am Hammer aufeinander: Für das Heimspiel des Handball-Drittligisten Leichlinger TV gegen den Ligakonkurrenten LiT Tribe Germania aus Minden ist nicht nur sportliche Spannung im Abstiegskampf garantiert, sondern mit NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) auch ein prominenter Gast angekündigt. Der Leichlinger schaut hin und wieder bei den Handballern des LTV vorbei, denn schon sein verstorbener Vater – Leichlingens Ehrenbürgermeister Karl Reul – war regelmäßig bei den Spielen in der Halle zugegen.