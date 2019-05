Mehr Heimatverbundeheit : Belkaw mit neuem Auftritt

Rhein-Berg Seit 1914 ist die Belkaw im Bergischen zu Hause. Damit sorgt sie schon mehr als 100 Jahre für Strom, Erdgas, Wärme und Trinkwasser – und das auch in Leichlingen. Ihre Verbundenheit mit der Region, nicht nur als Versorgungsunternehmen, sondern auch als Sponsoren für Bildung, Kultur, Sport und Soziales, will die Belkaw künftig mit einem neuen Marktauftritt deutlich herausstellen.

„In einer Zeit, in der Produkte und Marken in der Energie- und Versorgungswirtschaft immer stärker um die Aufmerksamkeit der Kunden konkurrieren, ist ein klares und strukturiertes Erscheinungsbild ein wichtiger Wettbewerbsfaktor“, sagt Belkaw-Geschäftsführer Klaus Henninger. Der bisherige Markenauftritt habe sich stark am Partner RheinEnergie orientiert.