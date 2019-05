Ausstellungseröffnung : Neugier im Sinneswald

Leichlingen Sonntag wird die neue Skulpturenausstellung eröffnet. 66 Künstler zeigen Werke – teils auch zum Ausprobieren.

Neugier – das ist der Säugling, der nach allem greift. Neugier ist die Elster, die auf dem Fensterbrett in die Küche schaut. Neugier ist mal gut und mal schlecht. Neugier ist eines der Dinge, die die Menschheit ausmacht. Und die ihr dabei halfen, zu der Zivilisation zu gelangen, in der sie heute lebt. Neugier – das ist auch das diesjährige Motto der Skulpturenausstellung im Sinneswald.

Ein Rundgang verriet jetzt, wie sehr sich Künstler mit dieser Thematik auseinandersetzen konnten und wie viele verschiedene Ansätze es dazu geben kann. Ob die Eigenschaft, die Mensch und Tier gleichermaßen betrifft, als positiv oder eher negativ aufgefasst wird. Wicze Braun und Wolfgang Brudes werden nicht müde zu erläutern, dass in ihrer Themenauswahl eine logische Reihenfolge steckt und die Aufgabenstellung an die Künstler aufeinander aufbauen. Nachdem im vergangenen Jahr Freiheit ganz groß über dem fünf Hektar großen Stück Land prangte, ist es nun die Neugier. „Das war eigentlich logisch. Denn die Freiheit macht neugierig“, sagt Braun.

Eröffnung Die Schau „Neugier“ wird am Sonntag, 5. Mai, um 15 Uhr im Steinbruch (Wietsche 1) eröffnet. Neben Reden u.a. von Wicze Braun, Wolfgang Brudes, Bürgermeister Frank Steffes zeigt das Matchboxtheater-Ensemble aus Leverkusen-Hitdorf „Neugier“ in drei Szenen mit sechs Schauspielern und einem Vorhang.

Allerdings dürfte es den meisten nicht sonderlich schwer gefallen sein, ein Nische in der Thematik für sich zu entdecken. Zu groß ist der Begriff Neugier. Eine Skulptur von Peter Nettesheim erinnert an die Informationsflut, die durch das Smartphone, die sozialen Netzwerke und das Internet entsteht.

Viele Künstler, die bei der neuen Ausstellung, die am Sonntag eröffnet wird, mitmachen, entwickelten tolle Installationen zum Ausprobieren – manchmal mit ungewollt aufschlussreichem Ausgang. RP-Fotograf Uwe Miserius etwa beteiligte sich mit einem Schlüsselloch mitten im Wald. Darüber baumelt eine Art roter Griff. Wer daran zieht, dem wird tatsächlich ein Blick durchs Schlüsselloch gewährt. Was zu sehen ist, sei an dieser Stelle noch nicht verraten. Hartmut Hegener hat mitten ins Grün Satzschlusszeichen gestellt: ein rotes Fragezeichen, daneben ein schwarzes und ein blaues Ausrufungszeichen. Titel des Werks: „Wer lesen kann ist klar im Vorteil“. John Bachem hat „die Säule mit dem Auge der Neugier“ mitten in die Landschaft gestellt. Und Caspar Reuter lässt einen „Gucker“ einem anderen ein Loch in den Bauch starren, durch das sich neue Perspektiven eröffnen. Und genau das, neue Blickwinkel zeigen, will auch die Schau bei ihren Betrachtern erreichen.