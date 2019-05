Wandertouren : Auf Entdeckungstour mit Aqualon

Aqualon lädt zur Wandertour ein. Foto: Theresa Demski

Rhein-Berg Entdecken. Erfahren. Erleben. So lautet das Motto des Aqualon-Tourenprogramms, mit dem es auf spannende Entdeckungsreise in die Wasser-Landschaft Dhünntal geht. Der Verein Bergische WasserkompetenzRegion Aqualon lädt auch in diesem Jahr wieder zu seinem Veranstaltungsprogramm, um die Schönheit der Wasser-Landschaft rund um das Dhünntal mit der Großen Dhünn-Talsperre zu präsentieren.

Von Mai bis Oktober 2019 wird ein abwechslungsreiches Tourenprogramm für Familien, Erwachsene und Kinder in Begleitung angeboten.

Bei einer ornithologischen Wanderung an der Großen Dhünn-Talsperre die Vogelwelt kennen lernen oder im Rahmen einer Führung einen Blick in die Talsperre werfen – es gibt vieles zu entdecken. Verborgenes wird sichtbar gemacht, historische Zusammenhänge erklärt und Wissenswertes über unsere einmalige Kulturlandschaft vermittelt.

Das ausführliche Tourenprogramm für 2019 mit Informationen zu allen Angeboten sowie zur Anmeldung ist online im Veranstaltungskalender der Naturarena sowie auf der Internetseite des Vereins zu finden: www.aqualon-verein.de

(cebu)