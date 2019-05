Lecker und gesund : Reusratherin gibt Tipps für die Kräuterküche

Leckeres aus Löwenzahn und Co.: Marianne Radtke hat die Rezepte dazu parat. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Bei den Kräuter-Exkursionen mit Marianne Radtke lernt man die Vorzüge vieler Wildpflanzen kennen – und ihren Geschmack.

Limonade mit Gundermann, Zitronenmelisse, Giersch und Apfelsaft; kalt gerührter Brennnessel-Aufstrich mit Zitrone, Frischkäseaufstrich mit Wildkräutern und sogar Schoko-Vanille-Rührkuchen mit Giersch, Frischkäsetopping und Fichtenspitzen in Zartbitterschokolade – solcherlei Leckereien kredenzt Marianne Radtke, wenn man an einem ihrer Kräuter-Rundgänge teilnimmt. Kaum zu glauben, dass diese eher ungewöhnlichen Kreationen wirklich schmecken. Das bestätigte ohne Ausnahme ein gutes dutzend Teilnehmer der zweistündigen Wanderung durch den Wildgarten der Kräuterpädagogin an der Trompeter Straße in Reusrath.

Saftig: die grünen Knospen des Löwenzahns. Foto: RP/Isabel Klaas

Eines sei vorweg gesagt: 80 Prozent der wilden Gewächse in unseren Gärten, die wir mit Füßen treten, auszupfen oder gar nicht wahrnehmen, sind zum Verzehr oder für Heilbehandlungen geeignet und sehr gesund. Wer schaut, der staunt, was alles in der Küche Verwendung finden würde, wenn man denn nur einen Blick dafür hätte. Marianne Radtke versteht es, die Augen der Interessierten zu öffnen. Denn allzu bescheiden machen sich die kleinen Wilden unter all den Kulturpflanzen aus. Blutsauerampfer, Weinraute, Zitronenmelisse, Gänseblümchen, wilder Feldsalat, Wasserdorst, junge Birkenblätter, Möhrenkraut, Löwenzahn, Kamille, Lungenkraut und Beinwell, Wiesenlabkraut, Knoblauchrauke und mehr – sie alle waren für unsere Vorfahren wichtige Nährstoffspender oder Heilpflanzen. Das sind sie auch heute noch. „Nur so viel Gesundes sind wir gar nicht mehr gewöhnt, und deshalb dürfen wir als Faustregel nur zehn Prozent Wildkräuter unserem gewohnten Essen beifügen. Sonst würde man wahrscheinlich Tage nicht mehr von der Toilette kommen“, sagt Radtke.

Gundermann: Mit Zitronenmelisse und Apfelsaft wird eine Limo draus. Foto: RP/Isabel Klaas

Wilder Feldsalat spricht für sich, was daraus werden kann. Foto: RP/Isabel Klaas

Info Die nächsten Kräuterwanderungen Wer Kräuter-Werkstatt von Marianne Radtke, Trompeter Straße 75, Langenfeld-Reusrath, Telefon 02175 5757. Was Kräuterwanderungen: Auf Anfrage oder z. B. am Sonntag, 12. Mai, 11 Uhr, ab Parkplatz Segelflughafen, mit Verpflegung 25 Euro, oder am 18. Mai, 16 Uhr, vom Natursteinhof Radtke in Reusrath aus oder am 19. Mai ab 15 Uhr, gleicher Treffpunkt. Die Kräuterpädagogin kommt auch in den eigenen Garten.

Sie liebt und schätzt jedes noch so mickrige Pflänzchen, das da zwischen Bäumen und Steinen seinen Fortbestand erkämpft hat. Denn jedes hat seinen Sinn. Der Beinwell mit seinen meist violetten Doldenblüten hilft gegen Beschwerden an den Knochen. Spitzwegerich-Blätter können unterwegs als Notfall-Blasenpflaster eingesetzt werden. Gänseblümchen beruhigen die Nerven und hellen die Stimmung auf. Birkensaft gilt als Jungbrunnen und Heilsaft, Birkenblättertee als Mittel gegen Rheuma, Gicht und Hautkrankheiten. Das gelb blühende Schöllkraut ist ein probates Mittel gegen Warzen. Die jungen Triebe der Brennnessel sind nahrhaft und blutbildend, sie können als Gemüse, Tee oder Saft verarbeitet werden. Sie werden darüber hinaus von Schmetterlingsraupen geliebt, aus denen beispielsweise das hübsche Tagpfauenauge schlüpft. Wie übrigens fast alle Blüten von Wildkräutern für Insekten eine Delikatesse sind.

Blutampfer hat seinen Namen von den roten „Adern“ in den Blättern. Foto: RP/Isabel Klaas