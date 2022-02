Vier Milliarden Euro für den Ökostrom-Ausbau : Wie RWE das Rheinische Revier grün machen will

Windkraft soll in Garzweiler auf Dauer die Braunkohle ablösen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Der Braunkohle-Konzern will bis 2030 rund vier Milliarden Euro in NRW investieren, darunter in 500 Megawatt Ökostrom-Anlagen im rheinischen Revier. NRW-Minister Pinkwart sucht weitere Investoren. Den Grünen reichen die Ankündigungen nicht.

Nordrhein-Westfalen will den Ausbau der Windkraft vorantreiben und sucht dafür Investoren. Den Aufschlag macht RWE: Das Unternehmen wird bis 2030 rund vier Milliarden Euro in NRW investieren und rund eine Gigawatt an Erneuerbaren Energien zubauen, davon 500 Megawatt (MW) im Rheinischen Revier. Hier stehen die Braunkohle-Kraftwerke des Konzern, die bis spätestens 2038 abgeschaltet werden. „Wir werden uns in den Prozess des Strukturwandels aktiv einbringen“, versprach RWE-Chef Markus Krebber. Dazu gehöre auch, durch Flächenmanagement die Ansiedlung von Gewerbe und Industrie im Braunkohlenrevier zu unterstützen. RWE Power hat 10.000 Arbeitsplätze, die auf Dauer zum großen Teil verschwinden werden.

„Viele Unternehmen haben sich damals gerade wegen der Kohle, die günstige Energie versprach, hier angesiedelt. Diesen Standortvorteil sollte man erhalten“, sagte Krebber. Insgesamt plane man mit 600 Megawatt Windkraft-Kapazität. „Vereinfacht gesagt, sind das 100 neue Windräder“, so Krebber. Deutschlandweit will RWE bis 2030 bis zu 15 Milliarden Euro investieren.

„Nordrhein-Westfalen ist ein starkes Industrieland und das wollen wir bleiben. Deshalb arbeiten wir hart an einem beschleunigten Ausbau von Erneuerbaren Energien und Gas- und Wasserstoffkraftwerken“, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP). Nach RWE will er auch Stadtwerke und andere Versorger für einen „Gigawatt-Pakt“ für das Rheinische Revier gewinnen. Damit will das Land zwei Ziele erreichen: der vom Kohleausstieg getroffenen Region eine Perspektive geben und beim Ökostrom-Ausbau vorankommen.

Die Opposition ist nur mäßig begeistert. „Besser als diese freiwillige Selbstverpflichtung wäre indes gewesen, die damalige Bundesregierung hätte vertraglich festgelegt, dass ein bestimmter Anteil der Entschädigungen für den Kohleausstieg von RWE in der Region reinvestiert werden muss“, sagte Wibke Brems, Energiepolitikerin der Grünen. Zugleich kritisierte sie, dass das Land selbst zu wenig tue.