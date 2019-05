Marodes Bauwerk über die Wupper : Brückenabriss im Sommer

Leichlingen/Solingen Nach den Ferien wird die marode Wupperbrücke an der Haasenmühle demontiert.

Die Baukonjunktur boomt. Gleichwohl haben sich mehrere Firmen an der Ausschreibung für Abriss und Neubau der Wupperbrücke zwischen der Haasenmühle und Nesselrath beteiligt. Immerhin handelt es sich um ein Auftragsvolumen von rund 3,6 bis 3,8 Mio. Euro. „Die Angebote werden jetzt geprüft. Ende Mai soll die Auftragsvergabe erfolgen“, sagt die Pressesprecherin der Stadt Solingen, Sabine Rische.

Mit dem Abriss des maroden Mauerwerks wird voraussichtlich erst nach den Sommerferien begonnen, also Ende August/Anfang September. Die Brücke wird dafür eingerüstet, damit die in die Jahre gekommene Konstruktion kontrolliert zurückgebaut werden kann. „Nach der Auftragsvergabe muss das ausgewählte Unternehmen zunächst in die detaillierte Planung einsteigen“, erläutert Rische. Ist die alte Brücke abgebaut, kann der Neubau einer Spannbetonbrücke mit Mittelstützen unverzüglich beginnen. „Wie geplant soll die neue Brücke im Frühjahr 2021 befahrbar sein“, ergänzt die Sprecherin.