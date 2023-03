St. Patrick's Day Wann ist St. Patrick's Day und was wird an diesem Tag gefeiert?

Wer die Serie „How I Met Your Mother“ gesehen hat, der weiß, dass der St. Patrick's Day nicht nur in Irland gefeiert wird, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Neben Irland und den USA, wird der St. Patrick's Day auch in Kanada gefeiert. In der kanadischen Provinz Neufundland ist St. Paddy’s Day sogar ein offizieller Feiertag. Gefeiert wird aber überall im zweitgrößten Land der Welt. Torontos St. Patrick’s Day Parade ist beispielsweise eine der größten Nordamerikas. Wer in Deutschland den irischen Nationalfeiertag mit einem Bierchen zelebrieren möchte, ist in München richtig aufgehoben. Zu Ehren des St. Patrick's Day gibt es eine Parade und sogar das Guiness wird ausgepackt - Prost!