Vorreiter für städtische Kultur in Krefeld : Großer Auftritt für das Literaturhaus

Im Schatten des Alten Wasserturms an der Gutenbergstraße steht das Niederrheinische Literaturhaus, ehemals Wohnhaus von Otto Brües. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Eine neue Website und jede Menge Programm ums Lesen, Vorlesen und Selberschreiben legt das Team des Niederrheinischen Literaturhauses vor. Die Südstadt soll dabei Südstrand-Inspiration geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christina Schulte

Kreisrund, die drei Buchstaben NLH, und das L in herrlicher geschwungener Schreibschrift: Das Niederrheinische Literaturhaus schmückt mit diesem Signet seine nagelneue Webseite. Auf der sind auch viele andere informative Einzelheiten zum Haus an der Gutenbergstraße nachzulesen. Erarbeitet wurde sie von dem Kreativen Reinhold Janowitz, ein Krefelder.

Das Digitalisierungspaket hat Thomas Hoeps, seit Dezember 2020 Leiter des Literaturhauses, eingeworben. Die Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft beträgt 24.000 Euro. „Damit können wir das Video-Equipment für die Sozialen Medien und Fortbildungen in Kameratechnik finanzieren“, sagt Thomas Hoeps. Und eben die Gestaltung der Seite – „das bisher komplett analoge Haus bekommt eine Website im Corporate Design“.

info Vorreiterrolle für städtische Kultur Die Seite NLH-Krefeld.de versammelt Rückblicke, Ausblicke und Aktuelles. Empfehlenswert: der Newsletter, für den man sich hier anmelden kann. Das Niederrheinische Literaturhaus ist das erste Krefelder Institut mit einer Webseite, die nicht von einem Förderverein unterhalten wird, sondern direkt dem Kulturbüro und damit der Stadt untersteht. Die Kulturbeauftragte Gabriele König sieht diese Seite mit ihrer sehr eigenen Handschrift als Vorreiterin für weitere Webseiten im Kulturbereich der Stadt.

Gabriele König, Kulturbeauftragte der Stadt und Leiterin des Kulturbüros, zu dem auch das Niederrheinische Literaturhaus gehört, lobt die Digitalisierung. Man könne hieran sehen, welche Bedeutung die Literatur für Krefeld habe. Und auch an den Inhalten werde das sichtbar: „Das Programm ist ein Aufgestellteres“, sagte sie mit Dank an das Team.

Sie stellten das Programm vor: (v.l.) Kulturbeauftragte Gabriele König, Designer Reinhold Janowitz sowie Marlene Jäger und Thomas Hoeps. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Die Website hat den erwähnten runden Stempel und daneben den kursiv gesetzten Schriftzug „Niederrheinisches Literaturhaus“. Dann sieht man gleich drei aktuelle Themen: Der Nettetaler Lyriker und Verleger Dinçer Güçyeter erhält den Peter Huchel Preis. Daneben geht es um die Postkartenaktion mit den Freischwimmern und drittens um einen Rückblick zur Preisverleihung zu dem Schreibwettbewerb Satzgefüge.

Jeden Beitrag kann man anklicken und erhält genauere Informationen. So ist es auch bei den anderen Menüpunkten, die sich wieder in Unterpunkte gliedern. Wichtig bei allen Navigationspunkten war Hoeps und Janowitz auch, dass die Seite responsiv gut funktioniert, also auf die Eigenschaften der benutzten Endgeräte reagiert. Und das tut sie – man findet sich auch auf dem Mobiltelefon gut zurecht.

Die Seite ist für Jung und Alt geeignet und spiegelt damit den Anspruch des Programms: Hier geht es um das Lesen und Zuhören, um das Schreiben und Zeichnen, um das Vorlesen und Erarbeiten. Hier geht es um Prosa und um Lyrik, um Comics und um Poetry-Slam. Hier geht es um das ererbte Haus an der Gutenbergstraße und andere Leseorte in der Stadt und darüberhinaus in der Region, um Kooperationen in und um Krefeld herum. Und um Menschen jeden Lesealters.

Außerdem soll das Literaturhaus zu einem Treffpunkt werden und eine Mittlerrolle übernehmen: „Wir sehen uns auch als Verbindungsglied“, sagt Volontärin Marlene Jäger. In diesem Jahr können Leserinnen und Leser sich auf viele Veranstaltungen und Festivals freuen. Sechs Autoren aus der Region (und eventuell auch aus Köln) lesen „Poesie im Stadtbad“ anläßlich des Welttags der Poesie am 26. März, wahrscheinlich von 15 bis 22 Uhr. In den Monaten April, Mai und Juni stellen Autoren vom Niederrhein an verschiedenen Orten Neuerscheinungen vor. Das Kinderlesefestival „Ohren aufgeklappt“ hat den Schwerpunkt Illustration: Es wird einen Workshop zur Comic-Gestaltung geben.

Vier Donnerstage im Juli kann man sich schon mal für die sehr geschätzten Auftritte im Rahmen des Literarischen Sommers in der Stadt reservieren. Open-Air geht es hoffentlich zu der „Literatur Rheinland“-Lesung. Das neu gegründete Netzwerk macht Station in der Rhine Side Gallery in Uerdingen.

Im Herbst wird wieder der Niederrheinische Literaturpreis verliehen – die Vorbereitungen dazu laufen bereits. Die vergangenen Preisträger sind auf der Webseite nachzulesen; zu Ulla Lenze (2020), Liesel Willems (2018) und Hermann-Josef Schüren (2016) gibt es sogar ausführliche Darstellungen.

Marlene Jäger bietet ab Samstag, 19. Februar, eine monatliche Schreibwerkstatt für 15- bis 25-Jährige an, und von Februar bis Juni läuft „Südstadt –Südstrand“ mit Workshops zu Poetry-Slams. Im Hannah-Arendt-Gymnasium fängt Autor René Linke mit Schülern die „Südstadt – Stimmen“ ein.