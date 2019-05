Fußball : Thema Aufstieg: SCR verkürzt den Rückstand auf Platz zwei

Langenfeld Nach drei Erfolgen hintereinander zog der Fußball-Bezirksligist SC Reusrath (SCR) zuletzt im Derby gegen den SSV Berghausen den Kürzeren (1:2). Jetzt meldete sich das Team von Trainer Ralf Dietrich aber im Aufstiegsrennen zurück, denn es gewann beim Vorletzten 1. SpVg.

Solingen-Wald 03 mit 3:0 (1:0). Weil der TSV Ronsdorf (60 Punkte) in Dabringhausen nur ein 3:3 holte, rückte der Dritte Reusrath (58 Zähler) näher an Platz zwei heran. Ganz vorne liegt weiter der SV 09/35 Wermelskirchen (63).

Im zweiten Abschnitt erlaubte sich Reusrath eine Schwächephase, in der die Hausherren ebenfalls eine gute Chance ausließen (64.). Dann verwertete Manuel Naß den Pass von Hinrichs zum 2:0 (76.). Bemerkenswert: Der unermüdliche arbeitende Mittelfeldmann Hinrichs lieferte bereits die 17. Tor-Vorbereitung in dieser Saison. In der Schlussphase beseitigte Tristan Siefert die letzten Zweifel am SCR-Erfolg, als er ein Zuspiel von Florian Franke zum 3:0 (90.) verwertete.