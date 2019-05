Handball : Handballer geben Abschieds-Vorstellung

Festgemacht: Maurice Meurer erfreut sich als torgefährlicher Rückraumspieler meistens einer besonders intensiven Betreuung durch die gegnerische Abwehr. Das wird am Samstag wohl auch bei seinem letzten Einsatz für Langenfeld nicht anders sein. RP-Foto: Ralph Matzerath. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Drittliga-Aufsteiger steigt direkt wieder ab, will aber am letzten Spieltag gegen Altjührden unbedingt gewinnen.

Von Michael Deutzmann

Der Schmerz ist inzwischen wohl nicht mehr ganz so groß. Schließlich seit Wochen fest, dass die am Ende der vergangenen Serie aufgestiegenen Handballer der SG Langenfeld (SGL) in die Regionalliga zurückkehren. Trotzdem wird rund um die Partie gegen den Mit-Absteiger SG VTB/Altjührden (Samstag, 19 Uhr, Halle Konrad-Adenauer-Gymnasium) so etwas wie Wehmut an Bord sein. Erstens: Zum zweiten Mal nach 2016/2017 verabschiedet sich die SGL nach einem Aufstieg direkt wieder aus der 3. Liga. Zweitens: Für vier Spieler geht es nicht mehr bei der SGL weiter. Zwei gehen aus eigenem Antrieb, weil sie bei anderen Vereinen die günstigeren Perspektiven sehen. Bei zwei anderen ging die Trennung aus rein sportlichen Gründen vom Verein aus.

Abschied eins: Rückraumspieler Maurice Meurer, der als eins der größten Talente in der 3. Liga gilt, wird künftig für den Leichlinger TV auflaufen. Die offizielle Statistik führt den 21-Jährigen mit 127 Treffern auf Platz 15 der Torschützen – vier Ränge hinter seinem Teamkollegen Felix Korbmacher (144). Meurer hat allerdings einige Spiele verpasst.

Info Kellerkinder sind beim Saisonfinale unter sich Die Lage ganz unten in der 3. Handball-Bundesliga West ist in den wesentlichen Fragen geklärt. Vorne steht die HSG Krefeld (50:8 Punkte) längst als Meister fest, hinten sind seit einiger Zeit die drei Absteiger ermittelt. Runter in die Oberliga müssen der Drittletzte SG VTB/Altjührden (15:43), der Vorletzte MTV Großenheidorn (10:48) und der Letzte SG Langenfeld (8:50). Großenheidorn verabschiedet sich am Samstag (19 Uhr) mit der Aufgabe beim soeben geretteten Team HandbALL Lippe II (Rang 13/17:41) aus der Klasse, während Langenfeld am Samstag (19 Uhr) in der Halle am Konrad-Adenauer-Gymnasium auf Altjührden trifft.

Abschied zwei: Henrik Heider (bisher 82 Tore) wird die SGL ebenfalls verlassen und bald in der 3. Liga für die Bergischen Panther unterwegs sein. Als Linkshänder ist Heider ein besonders begehrter Spielertyp, obwohl er ebenfalls ein paar Spiele verpasste. Der Rückraumspieler fehlte unter anderem am vergangenen Wochenende in der Partie beim TuS Volmetal (27:33).

Abschied drei: Torhüter Christian Thommessen, erst vor einem Jahr vom Regionalligisten TV Aldekerk nach Langenfeld gekommen, verlässt den Verein – weil die sportlichen Erwartungen beider Seiten nicht in Erfüllung gingen. Thommessen, den der Verbandsligist TSV Kaldenkirchen als Neuzugang meldet, war zuletzt die klare Nummer zwei hinter Alexander Riebau.

Abschied vier: Auch Jan Hüfken, im Sommer 2018 vom TSV Bayer Dormagen auf die andere Rheinseite gewechselt, geht. Über die gesamte Saison hinweg schien der Linksaußen irgendwie nie richtig in Langenfeld angekommen zu sein.