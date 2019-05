Kampf um die Vizemeisterschaft : Baumbergs Lust-Fußballer beherrschen Derby

Monheim Der Oberligist zeigte beim 5:2-Sieg gegen den VfB Hilden mal wieder seine Offensiv-Qualitäten. Besonders Robin Hömig glänzte.

Weiter auseinander können Gefühlswelten kaum liegen. Dass die Sportfreunde Baumberg (SFB) in der Fußball-Oberliga eine Menge Qualität und vielleicht sogar das spielerische Format für die Regionalliga besitzen, war ja vorher bekannt – auch dem VfB Hilden, der sich fürs Derby an der Sandstraße durchaus viel vorgenommen hatte. „Wir wollten den Baumbergern eigentlich den Spaß am Fußball nehmen“, fand VfB-Trainer Marc Bach, „aber das ist danebengegangen.“ Die Gastgeber gewannen zwar am Ende mit dem 5:2 (3:1) zu hoch, aber völlig verdient. Schöner Nebeneffekt für die Sportfreunde: Der Tabellenzweite stockte sein Konto auf 60 Punkte auf und ist auf dem besten Weg zur Vizemeisterschaft, weil der Dritte 1. FC Bocholt nach dem 1:1 beim SC Union Nettetal vier Runden vor dem Saisonende sieben Zähler zurückliegt. Anders sieht die Lage beim VfB aus, der den Blick mit 38 Zählern und Rang 13 wieder stärker nach unten richten muss. Das Polster auf Nettetal, das auf Rang 15 den ersten Abstiegsplatz einnimmt, ist auf drei Zähler geschrumpft.