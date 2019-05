Fußball : SFB-Zweite entführt 3:3 vom HSV Langenfeld

Langenfeld/Monheim Das Lokalduellen der beiden Fußball-Bezirksligisten war über 90 Minuten sehr abwechslungsreich.

Beide Mannschaften lieferten sich einen sehenswerten Schlagabtausch mit zahlreichen Tormöglichkeiten. Die Hausherren gingen bereits in der fünften Minute durch Severin Krayer nach dem Zuspiel von Dogan Nazim Erbulan mit 1:0 in Führung. Marcel Bergkemper glich nach einer Vorlage von Alexander Bojkovski zum 1:1 (14.) aus, bevor Elias Dittmann die Gäste sogar mit 2:1 (20.) in Führung brachte. Der HSV wollte mit aller Macht die zweite Heimniederlage in dieser Saison vermeiden und glich durch Nils Dames mit einem Freistoß in den rechten Winkel aus – 2:2 (36.).