Fußball : Berghausen will Derby-Euphorie in Sieg umwandeln

Langenfeld/Monheim Dass Alessandro Petri zu den besten Angreifern der Fußball-Bezirksliga gehört, steht außer Frage. Mit 14 Treffern und sechs Vorlagen trug er einen maßgeblichen Anteil dazu bei, dass sich der Aufsteiger HSV Langenfeld auf Anhieb in der neuen Klasse etablieren konnte.

Durch seinen Freistoßtreffer in der Partie beim Mit-Aufsteiger SC Ayyildiz Remscheid (2:2) machte der 29-Jährige erneut auf sich aufmerksam. „Petri ist ein sehr wichtiger Spieler und die Mannschaft weiß ganz genau, was sie an ihm hat“, erklärt HSV-Trainer Daniel Gerhardt.

Ende März fiel Petri negativ auf, weil er im Derby beim SSV Berghausen (0:0) wegen Nachtretens die Rote Karte gesehen hatte. Anschließend wurde der Italiener für drei Partien gesperrt, in denen der HSV aber auch ohne seinen Torjäger vier Punkte holte. Momentan belegen die Langenfelder mit 45 Punkten den siebten Platz. Um in der Tabelle weiter nach oben zu klettern, ist am Sonntag (15.15 Uhr, Burgstraße) ein Erfolg über den Lokal-Rivalen SF Baumberg II nötig. „Ich werde zwar einige Jungs an unsere Reserve abgeben, die noch aus der Kreisliga B aufsteigen könnte. Trotzdem werden wir eine wettbewerbsfähige Mannschaft auf den Platz bringen“, betont Gerhardt.