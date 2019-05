American Football : Longhorns scheitern an Huskies-Runningback

Langenfeld Am zweiten Spieltag der 2. Football-Bundesliga-Nord (GFL 2) verkauften sich die Langenfeld Longhorns bei den Hamburg Huskies teuer, mussten aber eine Niederlage hinnehmen – 26:36 (6:7, 0:10, 6:12, 14:7). Das Team von Headcoach Michael Hap, das zum Saisonstart die Troisdorf Jets besiegt hatte (24:12), ließ sich vom 6:23 am Anfang und vom 12:29 am Ende des dritten Viertels nicht umwerfen.

