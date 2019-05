Fußball : Für Carrasco wäre Platz zwei der Wahnsinn

Monheim Der Trainer des Fußball-Oberligisten SF Baumberg freut sich auf die letzten Spiele. Das Duell gegen Hilden läutet den Endspurt ein.

Die Sandstraße ist in diesen Tagen und Wochen offensichtlich eine Gute-Laune-Adresse. Das lässt sich sogar nachvollziehen, weil der Fußball-Oberligist SF Baumberg (SFB) alles und noch ein bisschen mehr dafür tut, sich in die eigenen Geschichtsbücher einzutragen. Der interne Rekord aus dem vergangenen Jahr mit 58 Punkten und dem vierten Platz in der Abschluss-Tabelle? Wird aller Voraussicht nach fallen. Und die Mannschaft scheint in sich derart gefestigt zu sein, dass sie sich Dinge außer der Reihe erlauben kann – und trotzdem gewinnt. Am vergangenen Wochenende etwa halfen unter anderem die Stammkräfte Kosi Saka und Alon Abelski in der SFB-Zweiten bei deren Kampf gegen um den Klassenerhalt in der Bezirksliga aus. Außerdem fehlte Trainer Francisco Carrasco, der aus familiären Gründen in Spanien war und deshalb die Partie bei der SpVg. Schonnebeck ebenfalls verpasste. Das Resultat: Baumberg setzte sich dennoch mit 1:0 durch und festigte so den zweiten Tabellenplatz. Nun haben sich alle Beteiligten fest vorgenommen, die Vizemeisterschaft im Juni auch ins Ziel zu bringen.