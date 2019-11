Handball : SGL II gewinnt die Abwehrschlacht mit Jahn gegen Haan

Langenfeld Die Antwort auf die wichtigste Frage gibt Dennis Werkmeister: „Ja, das ist das Endergebnis“, sagt der Trainer nach dem 17:15-Sieg seiner SG Langenfeld II über Unitas Haan schmunzelnd. Überragend ist in der Oberliga-Partie Luca Jahn mit 70 Prozent gehaltener Bälle.

Am Samstag galt der Dank vor allem Jahn. Die von der SGL geführte Statistik kam auf 70 Prozent gehaltener Bälle ihres Torwartes – ein Wert, wie „von einem anderen Stern“, sagte Werkmeister anerkennend. „Luca hat einfach alles gehalten. Das war weltklasse.“ Hinzu kam eine allgemein starke Defensivleistung, „mit Sicherheit die beste in diesem Jahr“, urteilte der SGL-Trainer. „Am Ende hat die Mannschaft gewonnen, die mehr in die Deckung investiert hat.“ Und das war Langenfeld, das als Außenseiter in die Partie gegangen war.