Volleyball : SGL tritt in Hertens Hexenkessel an

Sarah Brust (2. von links) bewies Teamgeist, auch wenn sie in Düsseldorf wenig spielte. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Langenfelder Volleyballerinnen reisen als Tabellenführer zum Topspiel beim punktgleichen Dritten TuS Herten. „Es wird ein heißer Ritt“, sagt Trainer Wernicke, der von seinem Einsatz bei der Ü50-Weltmeisterschaft in den USA zurückgekehrt ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fabian Schmitt

Auch die tiefe Müdigkeit konnte Michael Wernitz nicht davon abhalten, seiner Leidenschaft nachzugehen. Obwohl der Trainer des Volleyball-Regionalligisten SG Langenfeld (SGL) gerade erst nach einem mehr als zwölfstündigen Flug aus San Francisco in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt gelandet war und ihm der Jetlag noch in den Knochen steckte, fuhr er kurz darauf in die Dreifachhalle des SC 99 Düsseldorf. Wernitz tauchte erst mitten im Spiel auf, in dem die Langenfelderinnen bereits mit 0:2 zurücklagen. „Zum Glück wurde es ab dem dritten Durchgang von Punkt zu Punkt immer besser und Düsseldorf ging die Moral verloren“, sagt Wernitz.

Letztlich bäumte sich die SGL auf und konnte das Blatt sogar noch zum 3:2 drehen. Weil die vergangenen Duelle in der Meisterschaft und im Bezirkspokal jeweils deutlich an die Düsseldorferinnen gegangen waren, war die Erleichterung bei den Gästen besonders groß. „Für mich war rührend, dass wir den Bann gebrochen haben“, sagt der Coach. „Zwar hatte beispielsweise Sarah Brust an diesem Tag nicht sonderlich viel Einsatzzeit, aber sie hat sich trotzdem unheimlich über den gemeinsamen Erfolg gefreut. Ihr Verhalten zeigt, dass sich die Mannschaft immer gegenseitig unterstützt.“

Einmal mehr wusste die erfahrene Mittelblockerin Silke Althaus zu überzeugen. In der vergangenen Woche hatte Althaus noch wegen ihres Urlaubes gefehlt, sie benötigte ein paar Minuten zur Eingewöhnung, doch anschließend sorgte sie ab dem dritten Satz mit ihren gefährlichen Aufschlägen für die entscheidenden Akzente. „Silke hat wieder eine sehr gute Leistung gebracht und viel Druck erzeugt“, lobt Co-Trainer Mark Nahrstedt. Wie gewohnt harmonierte Althaus hervorragend mit der Zuspielerin Carina Zandt.

In den vergangenen Partien gegen die SG SV Werth/TuB Bocholt (3:0) und in Düsseldorf musste Nahr­stedt die Mannschaft alleine führen, weil Wernitz in St. George (Utah) weilte. Mit der deutschen Ü50-Nationalmannschaft konnte sich Wernitz im WM-Halbfinale mit 2:1 gegen Kanada durchsetzen, bevor die Auswahl erst im Endspiel gegen den Gastgeber USA das Nachsehen hatte – 2:3. „Wir wurden sehr freundlich empfangen, obwohl die USA natürlich stärkere Unterstützung hatten. Das Turnier wurde von den ehrenamtlichen Helfern herausragend organisiert und war eine tolle Erfahrung“, sagt Wernitz, der mit Routiniers wie der Zuspielerin Almut Kemperdick-Neumaier arbeitete.

Nach der Endrunde flog Wernitz mit seiner Frau nach San Francisco, wo er noch einige Tage Urlaub machte. Unter anderem bestaunte er den Yosemite-Nationalpark und den Lake Tahoe. „Die Weite des Landes ist schon sehr faszinierend“, berichtet der Langenfelder Trainer und ergänzte: „Wir haben die wunderbare Landschaft in vollen Zügen genossen. Dabei stand ich aber auch mit Mark Nahrstedt in Kontakt, um über unser Team informiert zu sein.“

Bislang legen die Langenfelderinnen eine herausragende Spielzeit hin – und konnten die ersten fünf Partien allesamt für sich entscheiden. Als Spitzenreiter (14 Zähler) muss die Mannschaft am Sonntag (17 Uhr) die Herausforderung beim punktgleichen Dritten TuS Herten bewältigen. Dort erwartet die Langenfelderinnen gewöhnlich ein echter Hexenkessel mit mehr als 100 Zuschauern, die auch mit allerlei Instrumenten die Gastgeberinnen unterstützen.