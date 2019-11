Ein Punkt nach Acht-Tore-Spektakel : SFB haben gegen Kray das letzte Wort

Baumbergs Joker und Torschütze zum 4:4, Takuma Misumi, steigt hoch zum Kopfball. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Fans bekommen beim 4:4 des Fußball-Oberligisten aus Baumberg gegen den FC Kray viel geboten.

In der Partie gegen den Tabellenvierten FC Kray konnte der Fußball-Oberligist Sportfreunde Baumberg wieder auf einige zuletzt gesperrte oder verletzte Stammspieler zurückgreifen und sicherte sich in Essen nach einer spektakulären Partie zumindest einen Zähler. 4:4 (2:1) lautete der Endstand. „Es ging hin und her und es war ein wirklich gutes Oberliga-Spiel zwischen zwei offensiv ausgerichteten Mannschaften. Für die Zuschauer war das natürlich super, aber für uns Trainer ist es nicht gerade förderlich für das Herz“, sagte Baumbergs Coach Salah El Halimi.

Schon nach vier Minuten stellten die Sportfreunde ihr großes spielerisches Potenzial unter Beweis: Nach einer sehenswerten Kombination über Tim Knetsch, Ivan Pusic und Robin Hömig landete der Ball bei Alon Abelski, der dem Essener Torhüter aus 16 Metern keine Chance ließ (4.). Die Hausherren reagierten mit wütenden Angriffen und entfachten viel Druck auf das Baumberger Tor, in dem mit Daniel Schwabke aber ein guter Torhüter zur Stelle war (10.).

Auch die Sportfreunde blieben gefährlich und hätten durch Hömig eigentlich auf 2:0 erhöhen müssen. Der Schuss von Baumbergs gefährlichstem Torschützen ging aber knapp vorbei (12.). Stattdessen nutzte Essen einen Ballverlust von SFB-Verteidiger Ben Harneid zum Ausgleich (15.). An der offensiven Herangehensweise beider Teams änderte das nichts. Zunächst parierte Schwabke eine Kopfballchance der Hausherren (25.), auf der anderen Seite behielt Knetsch nach Steilpass von Pusic im Eins-gegen-Eins mit Essens Keeper die Nerven und brachte die Gäste durch sein 2:1 (28.) erneut in Führung.

Chancen gab es weiter zur Genüge: Nach einem Freistoß wurden gleich mehrere Baumberger Abschlüsse aus dem Getümmel geblockt (30.) – und wenig später segelte ein Heber von Hömig knapp drüber (36.). Auch Kray hatte vor dem Wechsel noch eine gute Gelegenheit zum Ausgleich (37.).

Nach dem Seitenwechsel war zunächst Essen die deutlich wachere Mannschaft. Nach einer Ecke erzielten sie per Kopfball rasch das 2:2 (47.) und legten zwei Minuten später durch einen sehenswerten Distanzschuss aus 25 Metern sogar das 3:2 nach (49.). Die Gäste mussten sich allerdings nur kurz schütteln und hatten mit dem 3:3 von Roberto Guirino schnell die passende Antwort parat (53.). Auch dieses Ergebnis hatte aber nicht lange Bestand, denn nach einer Grätsche von Harneid entschied der Unparteiische auf Elfmeter für Essen.

„Das war für mich ganz klar kein Elfmeter. Besser kann man nicht grätschen. Es ist mir ein Rätsel, wie man da auf Elfmeter entscheiden kann“, sagte El Halimi. Die Hausherren nutzten den Strafstoß zum 4:3, ehe die vor allem von den Essener Zuschauern ins Spiel gebrachte Hektik den Gastgebern selbst zum Verhängnis wurde: Zunächst ließ sich ein Krayer zu einer Tätlichkeit hinreißen und sah dafür Rot (58.). Und nach einer Schwalbe musste sogar noch ein zweiter Essener vorzeitig zum Duschen gehen (66.).

In doppelter Überzahl schnürten die Sportfreunde den Gegner nun hinten ein, hatten aber zunächst Probleme, die Überlegenheit auch in Chancen umzusetzen. „Da haben wir ein bisschen zu kopflos agiert. Uns hat die nötige Ruhe gefehlt“, betonte El Halimi. Kurz vor Ende gelang den Baumbergern aber dennoch der verdiente Ausgleich: Eine Flanke von Wiren Bhaskar landete über den eingewechselten Melva Luzalunga beim ebenfalls frisch ins Spiel gekommenen Takuma Misumi, der das 4:4 erzielte (87.). Und praktisch mit dem Abpfiff wäre den Gästen beinahe noch der Siegtreffer gelungen, doch nach einer Flanke von Klotz flog ein Luzalunga-Kopfball am Tor vorbei (90./+1).

„Am Ende geht das Remis in Ordnung. Auf der Offensivleistung kann man auf jeden Fall aufbauen, aber defensiv gibt es noch einiges zu verbessern. Wir müssen uns einfach bewusst sein, dass in der Oberliga jeder Fehler bestraft wird“, sagte El Halimi, dessen Team in der Tabelle Zwölfter ist (19 Punkte).