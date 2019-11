Fußball : Reusrath ist nach Derbysieg obenauf

Langenfeld Durch das 3:2 gegen Berghausen ist der weiterhin stark personell geschwächte SCR Tabellenführer der Bezirksliga. Der SSV ärgert sich über eine aus seiner Sicht unnötige Niederlage. Der HSV Langenfeld landet im Kellerduell seinen Befreiungsschlag gegen den VfL Benrath.

Wer die Personallage des Fußball-Bezirksligisten SC Reusrath (SCR) als schwierig bezeichnet, beschönt. Bereits in den vergangenen Wochen musste Trainer Ralf Dietrich zahlreiche Ausfälle verkraften – und die Situation hatte sich vor dem Derby gegen den SSV Berghausen nicht verbessert. Obwohl etwa in Moritz Kaufmann (Kreuzbandriss), Tom Volkmann (Knie-Blessur), Pascal Hinrichs (Meniskus-Operation) und Dustin Hellekes (Urlaub) mehrere Stützen passen mussten, setzten sich die Gastgeber dennoch knapp mit 3:2 (1:1) durch.

Dabei wurde Dietrich darin bestätigt, die personellen Sorgen nicht als Ausrede durchgehen zu lassen, sondern den verbliebenen Kader in die Pflicht zu nehmen. „Meine Spieler haben mehr Aufwand investiert und waren gefährlicher als der Gegner“, sagte der SCR-Coach. „Außerdem hatten wir wieder mal mit Tim Hechler einen hervorragenden Mann im Kasten.“ Berghausens Trainer Patrick Michaelis ärgerte sich über eine aus seiner Sicht unnötige Pleite: „Es wäre ein Unentschieden durchaus gerecht gewesen. Leider haben wir uns die ersten beiden Gegentore durch unnötige Fehler selber eingeschenkt.“

Auch der SSV verfügt über starke Torhüter. Sowohl Oliver Wazakowski als auch Björn Hill und Frederik Hennes kommen für den Platz zwischen den Pfosten in Frage. Diesmal bekam Hill aus der Kreisliga-Reserve den Vorzug. „Wir wollen auch ein Zeichen setzen, dass in unserem Verein eine hohe Durchlässigkeit zwischen erster und zweiter Mannschaft besteht. Jeder Spieler muss Gas geben“, erklärt Michaelis, dessen Team den sechsten Platz belegt (22 Punkte).

In der Anfangsphase bestimmte Berghausen das Geschehen, konnte daraus aber zunächst kein Kapital schlagen, weil es im letzten Drittel zu harmlos agierte und an Hechler scheiterte (21./28.). Nachdem auch Malik Demba eine gute Chance vergeben hatte (36.), erzielte Mario Stoffels nach der Vorlage von Soufiane Azhil das 1:0 (40.). Anschließend verwertete SCR-Akteur Leonidas Goudinas die Vorarbeit von Marvin Grober zum 1:1 (45.+1).

Nach einem scharfen Eckstoß von Jonas Hergesell traf David Wietschorke für die Gastgeber per Kopf – 2:1 (50.). „Es darf nicht sein, dass der Spieler im Fünfmeterraum so frei zum Abschluss kommt“, sagte Michaelis. Zwar markierte Azhil nach einer Ecke von Demba das 2:2 (65.), aber der eingewechselte Reusrather Luca Piatkowski traf nach dem Pass von Hergesell noch zum 3:2 (75.). Durch den Erfolg kletterte der SCR mit 32 Punkten an die Tabellenspitze.