Handball : SG Langenfeld siegt im Kellerduell

Langenfeld Beim Tabellenvorletzten MTV Rheinwacht Dinslaken setzt sich der Handball-Regionalligist knapp mit 30:29 durch. Für Trainer Markus Becker ist es eine geschlossene Mannschaftsleistung, in der jeder seiner Spieler geliefert hat.

Das Kellerduell in der Handball-Regionalliga zwischen dem Vorletzten MTV Rheinwacht Dinslaken und dem Drittletzten SG Langenfeld (SGL) war so eng, wie es die Tabelle vorher ausgesagt hatte: Vor der Partie am frühen Sonntagmorgen hatten beide Teams 3:7 Punkte und eine Tordifferenz von minus drei gehabt, bei einer negativen Bilanz blieb es auch für beide, allerdings feierten die Langenfelder einen enorm wichtigen 30:29 (15:15)-Auswärtssieg, mit dem sie sich mit 5:7 Punkten auf Rang zehn verbesserten. Vorjahresmeister Dinslaken ist als Vorletzter punktgleich mit Schlusslicht HSG Siebengebirge (3:9) weiter in der Krise.

So blieb die Begegnung auch nach dem Seitenwechsel eng, die Spannung steigerte sich bis in die Schlusssekunden. 15 davon waren noch zu spielen, als die SGL den Anschlusstreffer kassierte und Dinslaken danach direkt in eine offene Manndeckung ging – Becker nahm seine Auszeit und besprach das Verhalten für die letzten Momente. Gut, dass er in André Moser, ehemals Eich, einen mit allen Wassern gewaschenen Routinier in seinen Reihen hat. Der 31-jährige Mittelmann übernahm die Verantwortung für den Ball, die Langenfelder hinterkreuzten die Dinslakener Deckung und vermieden so ein mögliches Zeitspiel. „Das hat André sehr clever gemacht, so haben wir die 15 Sekunden runtergespielt und den Sieg mitgenommen“, freute sich Becker.