Fußball : Berghausen hat Respekt vor Hechler

LANGENFELD/MONHEIM Reusraths Torwart hat vergangene Saison eine große Rolle im Bezirksliga-Derby gegen Berghausen gespielt, das nun wieder ansteht. Baumberg II und HSV sind ebenfalls am Sonntag gefordert.

Die Erinnerung ist noch frisch. Vor ziemlich genau einem Jahr lieferten sich die Fußball-Bezirksligisten SSV Berghausen und SC Reusrath (SCR) ein hochdramatisches Duell auf der Sportanlage an der Baumberger Straße. Tragischer Höhepunkt: Der ehemalige Reusrather und aktuelle SSV-Kapitän Malik Demba scheiterte bei seinem Foul-Elfmeter gegen Keeper Tim Hechler, doch der Schiedsrichter ließ die Situation wiederholen, da ein SCR-Akteur zu früh in den Strafraum lief. Allerdings setzte Demba anschließend den zweiten Versuch neben den Kasten. Berghausens Trainer Patrick Michaelis echauffierte sich ausgiebig über die für ihn spielentscheidende Szene, die die 0:2-Pleite besiegelte.

Nachdem der SSV im April das Rückspiel in Reusrath mit 2:1 für sich entschieden hatte, will er in dieser Saison gegen den Rivalen nachlegen. Am Sonntag (15 Uhr, Sportpark Reusrath) strebt Berghausen den nächsten Derby-Sieg an. „Mit Tim Hechler haben die Reusrather einen überragenden Mann im Tor. Ansonsten sind sie aber auch als Team insgesamt deutlich gewachsen, denn sie verfügen neben einer hohen individuellen Klasse auch über eine sehr gute Mentalität“, lobt Michaelis.