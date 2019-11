Fußball-Oberliga : FC Monheim bleibt torlos ungeschlagen

Monheim Zwar verpasst der von Dennis Ruess trainierte Oberligist gegen Essen den siebten Sieg in Folge, bleibt aber durch das torlose Remis seit neun Spielen ungeschlagen. „Der Ball wollte nicht über die Linie“, konstatiert der Coach.

Nach zuvor sechs Siegen in Serie gingen die Oberliga-Fußballer des FC Monheim (FCM) am Sonntag im Heimspiel gegen ETB Schwarz-Weiss Essen erstmals wieder nicht als Gewinner vom Platz. Sie mussten sich die Punkte torlos mit den ebenfalls formstarken Essenern teilen. „Das Ergebnis geht in Ordnung – vor allem, weil wir in der ersten Halbzeit nicht so präsent waren, wie wir das eigentlich gewohnt sind. Im zweiten Durchgang waren wir dann zielstrebiger, aber die Partie hätte trotzdem in beide Richtungen ausschlagen können“, sagte Monheims Trainer Dennis Ruess.