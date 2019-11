Fußball-Bezirksliga : Kizilarslans Elfmeter sichert völlig unerwarteten Sieg

Monheim Die Bezirkligs-Fußballer der Sportfreunde Baumberg II sorgten im Heimspiel gegen den bisherigen Spitzenreiter FC Büderich für eine große Sensation, denn das Team von Trainer Sven Steinfort setzte sich mit 1:0 (0:0) durch.

Gegen die haushoch favorisierten Gäste legten die Sportfreunde von Beginn an das Hauptaugenmerk auf eine stabile Defensive. Vor allem Büderichs Top-Torjäger Fabian Gombarek, der in den ersten 14 Spielen unglaubliche 21 Treffer erzielt hatte, galt es in den Griff zu bekommen. Grundsätzlich gelang das den Hausherren sehr gut, denn die Chancen für den Spitzenreiter ließen sich an einer Hand abzählen: Ein Distanzschuss flog am Tor vorbei (5.) und bei der größten Gelegenheit parierte SFB-Keeper Yannick Nilles stark (25.). Auf der anderen Seite wurde Baumberg durch einen 30-Meter-Schuss von Kapitän Alessio Cucci gefährlich (35.).