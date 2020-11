Zahlen am Donnerstag : Coronavirus: 90 Infizierte in Monheim, 88 in Langenfeld

Langenfeld/Monheim Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen liegt am Donnerstag im Kreis Mettmann mit 1107 um 87 über der vom Mittwoch. Die Neuinfektionen-Inzidenz liegt im Kreis bei 198,3 (-3,9).

Von diesen 1107 Covid-19-Kranken wohnen in Erkrath 85 (+15 / 25 Neuerkrankungen), in Haan 44 (+5/12), in Heiligenhaus 83 (-1/5), in Hilden 144 (+13/26), in Langenfeld 88 (+6/11), in Mettmann 68 (+6/12), in Monheim 90 (-1/6), in Ratingen 158 (+23/28), in Velbert 283 (+23/42) und in Wülfrath 64 (-2/5). Bislang gibt es kreisweit 108 Corona-Tote, darunter 8 Langenfelder und 7 Monheimer. Insgesamt 3328 Menschen gelten als genesen. In Quarantäne sind kreisweit aktuell 3161 Menschen; 167 mehr als am Mittwoch; darunter 245 Langenfelder und 439 Monheimer. In Krankenhäusern werden kreisweit 52 Covid-19-Patienten behandelt, zwei mehr als am Mittwoch; darunter 7 Langenfelder und 2 Monheimer.